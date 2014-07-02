Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (1 m) που περιλαμβάνει αντάπτορα για τη σύνδεση του σωλήνα στη σύνδεση εξαγωγής ηλεκτρικών εργαλείων, π.χ. πριόνια, μύλοι, τρυπάνια ή ηλεκτρικές πλάνες. Οι παραγόμενοι ρύποι συλλέγονται αμέσως και δεν μολύνουν τον χώρο/την ατμόσφαιρα. Η ιδανική λύση για καθαρές δραστηριότητες DIY χωρίς να χρειάζεται να καθαρίσετε.