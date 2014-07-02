Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος
Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (1 m) που περιλαμβάνει αντάπτορα για τη σύνδεση του σωλήνα στη σύνδεση εξαγωγής ηλεκτρικών εργαλείων, π.χ. πριόνια, μύλοι, τρυπάνια ή ηλεκτρικές πλάνες. Οι παραγόμενοι ρύποι συλλέγονται αμέσως και δεν μολύνουν τον χώρο/την ατμόσφαιρα. Η ιδανική λύση για καθαρές δραστηριότητες DIY χωρίς να χρειάζεται να καθαρίσετε.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία
- Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στις οπές εξαερισμού του εργαλείου ισχύος
- Για απευθείας αναρρόφηση σκόνης/ρύπων κατά τη χρήση χωρίς τίποτα από αυτά να απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα
Ευέλικτη ρύθμιση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
- Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
- Εύκολη και πρακτική χρήση
Σετ εξαρτημάτων για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|2
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1220 x 41 x 41
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση