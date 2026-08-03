Σετ βούρτσας ισχύος
Με το σετ βούρτσας ισχύος, ακόμα και οι επίμονοι ρύποι και οι επικαθίσεις απομακρύνονται εύκολα και γρήγορα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε σχάρες φούρνου ή ψησταριές μπάρμπεκιου.
Το σετ αποτελείται από δύο ορειχάλκινες βούρτσες και δύο βούρτσες ισχύος και η εξαιρετικά ισχυρή καθαριστική του δύναμη το καθιστά εντυπωσιακό καθημερινό συμπλήρωμα των άλλων στρογγυλών βουρτσών. Οι ανθεκτικές τρίχες, οι οποίες φθείρονται πολύ αργά, κάνουν εύκολη δουλειά στην απομάκρυνση επίμονων ρύπων και επικαθίσεων - για παράδειγμα στις σχάρες του φούρνου ή στις σχάρες μπάρμπεκιου, ακόμα και στις εστίες. Οι εξαιρετικά μακράς διάρκειας τρίχες καθιστούν τις στρογγυλές βούρτσες μια δύναμη ανάμεσα στις βούρτσες του ατμοκαθαριστή. Ιδανικές για χρήση σε μη ευαίσθητες επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|26 x 26 x 40
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ψησταριές
- Φούρνος
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι