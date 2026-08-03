Το σετ αποτελείται από δύο ορειχάλκινες βούρτσες και δύο βούρτσες ισχύος και η εξαιρετικά ισχυρή καθαριστική του δύναμη το καθιστά εντυπωσιακό καθημερινό συμπλήρωμα των άλλων στρογγυλών βουρτσών. Οι ανθεκτικές τρίχες, οι οποίες φθείρονται πολύ αργά, κάνουν εύκολη δουλειά στην απομάκρυνση επίμονων ρύπων και επικαθίσεων - για παράδειγμα στις σχάρες του φούρνου ή στις σχάρες μπάρμπεκιου, ακόμα και στις εστίες. Οι εξαιρετικά μακράς διάρκειας τρίχες καθιστούν τις στρογγυλές βούρτσες μια δύναμη ανάμεσα στις βούρτσες του ατμοκαθαριστή. Ιδανικές για χρήση σε μη ευαίσθητες επιφάνειες.