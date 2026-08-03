Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM

Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
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