Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα
Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.
Το σετ περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο επίπεδο εύκαμπτος σωλήνα 1 1/4" και σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (30-40 mm) με μπουλόνι-πεταλούδα για σύνδεση χωρίς εργαλεία. Το σετ υφασμάτινου εύκαμπτου σωλήνα από την Kärcher συνιστάται για χρήση με βυθιζόμενες αντλίες καθαρού και ακάθαρτου νερού. Είναι η ιδανική λύση για την απομάκρυνση μεγάλου όγκου νερού, π.χ. σε πλημμυρισμένες περιοχές. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10 m μπορεί να τυλιχτεί επίπεδα και να αποκτήσει μικρό μέγεθος για την αποθήκευση. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 5 bar.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος επίπεδος σωλήναςΜικρό μέγεθος, αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
1 1/4'' σωλήνας αποχέτευσηςΜεγαλύτερη διάμετρος για αυξημένη ροή
Περιλαμβάνει σφικτήρα λάστιχου από ανοξείδωτο ατσάλι με πεταλούδαΣύνδεση χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|1 1/4″
|Μήκος σωλήνα (m)
|10
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|max. 5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 260 x 55
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για αποστράγγιση κτιρίων με ανασκαφές έως 100 κυβικά μέτρα.
- Για ζημιά από νερό σε σπίτια και αποθήκες (διαρροή πλυντηρίου, εισροή υπόγειων υδάτων)
- Για άντληση υδάτων από πισίνες
- Για εγκατάσταση σε φρεάτια αποχέτευσης