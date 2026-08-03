Το σετ περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο επίπεδο εύκαμπτος σωλήνα 1 1/4" και σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (30-40 mm) με μπουλόνι-πεταλούδα για σύνδεση χωρίς εργαλεία. Το σετ υφασμάτινου εύκαμπτου σωλήνα από την Kärcher συνιστάται για χρήση με βυθιζόμενες αντλίες καθαρού και ακάθαρτου νερού. Είναι η ιδανική λύση για την απομάκρυνση μεγάλου όγκου νερού, π.χ. σε πλημμυρισμένες περιοχές. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10 m μπορεί να τυλιχτεί επίπεδα και να αποκτήσει μικρό μέγεθος για την αποθήκευση. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 5 bar.