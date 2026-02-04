Βέλτιστος καθαρισμός του εσωτερικού του οχήματος με το ειδικό σετ αξεσουάρ αυτοκινήτου για τις συσκευές VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax. Το φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας επιτρέπει τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό της ταπετσαρίας και των καθισμάτων στο αυτοκίνητο. Ο εύκαμπτος εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης είναι ιδανικός για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων χώρων, όπως κενά και το μακρύ και εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής φτάνει επίσης σε στενούς χώρους.