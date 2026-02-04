Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό αυτοκινήτου
Με το σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό αυτοκινήτου για τα μοντέλα VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax, καθαρίζεις το εσωτερικό του οχήματος στη στιγμή.
Βέλτιστος καθαρισμός του εσωτερικού του οχήματος με το ειδικό σετ αξεσουάρ αυτοκινήτου για τις συσκευές VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax. Το φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας επιτρέπει τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό της ταπετσαρίας και των καθισμάτων στο αυτοκίνητο. Ο εύκαμπτος εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης είναι ιδανικός για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων χώρων, όπως κενά και το μακρύ και εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής φτάνει επίσης σε στενούς χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτο ακροφύσιο για σχισμές
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Εσωτερικό οχήματος
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Καθίσματα αυτοκινήτων