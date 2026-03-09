Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου είναι το ιδανικό σετ για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών. Το πρακτικό σετ περιλαμβάνει μια Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 για ισχυρό και αποτελεσματικό καθαρισμό διάφορων επιφανειών – τέλεια για σκαλιά και ακμές, ένα μπουκάλι 1 λίτρου Καθαριστικού Ξύλου 3 σε 1 για μέγιστη απόδοση καθαρισμού, βέλτιστη περιποίηση και τέλεια προστασία σε ένα μόνο βήμα, καθώς και τον ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C με ένα μπουκάλι 1 λίτρου για τον καθαρισμό και τη συντήρηση πέτρινων επιφανειών. Χάρη στο πρακτικό σύστημα γρήγορης αλλαγής του ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C, οι φιάλες καθαριστικού μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα. Ο καινοτόμος ψεκαστήρας αφρού παράγει παχύ αφρό δίνοντας τη δυνατότητα για ακόμα πιο ισχυρή απόδοση καθαρισμού. Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K2 - K7.