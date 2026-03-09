Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου
Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.
Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου είναι το ιδανικό σετ για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών. Το πρακτικό σετ περιλαμβάνει μια Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 για ισχυρό και αποτελεσματικό καθαρισμό διάφορων επιφανειών – τέλεια για σκαλιά και ακμές, ένα μπουκάλι 1 λίτρου Καθαριστικού Ξύλου 3 σε 1 για μέγιστη απόδοση καθαρισμού, βέλτιστη περιποίηση και τέλεια προστασία σε ένα μόνο βήμα, καθώς και τον ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C με ένα μπουκάλι 1 λίτρου για τον καθαρισμό και τη συντήρηση πέτρινων επιφανειών. Χάρη στο πρακτικό σύστημα γρήγορης αλλαγής του ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C, οι φιάλες καθαριστικού μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα. Ο καινοτόμος ψεκαστήρας αφρού παράγει παχύ αφρό δίνοντας τη δυνατότητα για ακόμα πιο ισχυρή απόδοση καθαρισμού. Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K2 - K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40
- Εξαιρετικά ισχυρή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συνηθισμένη βούρτσα καθαρισμού.
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 σε 1, 1 λίτρο
- Για μέγιστα αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε μία διαδικασία.
Ψεκαστήρας αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C
- Για πιο γρήγορη και πιο βολική αλλαγή του καθαριστικού με ένα μόνο κλικ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|3,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|744 x 303 x 759
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 KHP
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες