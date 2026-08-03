Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού όπως την πρώτη μέρα: Το σετ εξαρτημάτων επιτρέπει στη σκούπα-ρομπότ RCV 3 να καθαρίζει σαν μια καινούργια συσκευή. Το σετ περιέχει ανταλλακτικά, τα οποία αλλάζουν εύκολα. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του RCV 3 και εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού όπως την πρώτη μέρα. Το σετ περιλαμβάνει 1 κύρια βούρτσα, 1 πανί σκουπίσματος, 2 πλαϊνές βούρτσες και 2 φίλτρα.