Σετ εξαρτημάτων RCV3
Το σετ εξαρτημάτων για τη σκούπα-ρομπότ RCV 3 περιλαμβάνει 1 κύρια βούρτσα, 1 πανί σκουπίσματος, 2 πλαϊνές βούρτσες και 2 φίλτρα.
Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού όπως την πρώτη μέρα: Το σετ εξαρτημάτων επιτρέπει στη σκούπα-ρομπότ RCV 3 να καθαρίζει σαν μια καινούργια συσκευή. Το σετ περιέχει ανταλλακτικά, τα οποία αλλάζουν εύκολα. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του RCV 3 και εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού όπως την πρώτη μέρα. Το σετ περιλαμβάνει 1 κύρια βούρτσα, 1 πανί σκουπίσματος, 2 πλαϊνές βούρτσες και 2 φίλτρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|190 x 125 x 82