Σετ ευέλικτου ακροφυσίου χειρός
Το σετ με το εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός και το αντίστοιχο πανί με εξαιρετικά λεπτές ίνες είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων από επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες (π.χ. νεροχύτες) στην κουζίνα και το μπάνιο.
Το σετ εύκαμπτου ακροφυσίου χειρός αποτελείται από ένα ακροφύσιο χειρός με εύκαμπτα πλευρικά πτερύγια και ένα πανί από εξαιρετικά λεπτές ίνες υψηλής ποιότητας. Μαζί, προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε δυσπρόσιτες επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Το ακροφύσιο χειρός προσαρμόζεται αυτόματα στην επιφάνεια με ήπια πίεση. Χάρη στην ειδική δομή βρόχων του υφασμάτινου υφάσματος, το πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματική απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα ατμού επιτρέπει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν. Χρησιμοποιώντας το σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί μπορεί να συνδεθεί στο ακροφύσιο χειρός γρήγορα και εύκολα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά τοποθετημένο και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο χειρός χωρίς να έρθεις σε επαφή με ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτα πλευρικά πτερύγιαΤο εύκαμπτο ακροφύσιο χεριών προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες των νιπτήρων και των μπανιέρες, για παράδειγμα. Το πανί καθαρίζει αποτελεσματικά μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών χωρίς να αφήνει πίσω του υπολείμματα βρωμιάς. Τα κωνικά πλευρικά πτερύγια διευκολύνουν τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών, π.χ. πίσω από τις βρύσες.
Πανί μικροϊνών υψηλής ποιότηταςΗ ειδική δομή βρόχου του πανιού εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή πρόσληψη της βρωμιάς και σχολαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί προσαρμόζεται στο ακροφύσιο χειρός απλά πιέζοντας το. Το πανί δεν γλιστράει κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Ιμάντας στο πανί
- Καμία επαφή με τη βρωμιά κατά την αλλαγή πανιών: απλά κρατήστε το πανί από τον ιμάντα και τραβήξτε το ακροφύσιο χειρός προς τα πάνω και μακριά.
Το πανί καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου χειρός
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
- Προστατεύει τα έπιπλα από γρατζουνιές.
Μικρό μέγεθος
- Το μέγεθος του ακροφυσίου χειρός το καθιστά κατάλληλο για μεσαίου μεγέθους χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|160 x 170 x 55
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Πεδία εφαρμογής
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Εστίες
- Φούρνος
- Απορροφητήρες