Το σετ εύκαμπτου ακροφυσίου χειρός αποτελείται από ένα ακροφύσιο χειρός με εύκαμπτα πλευρικά πτερύγια και ένα πανί από εξαιρετικά λεπτές ίνες υψηλής ποιότητας. Μαζί, προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε δυσπρόσιτες επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Το ακροφύσιο χειρός προσαρμόζεται αυτόματα στην επιφάνεια με ήπια πίεση. Χάρη στην ειδική δομή βρόχων του υφασμάτινου υφάσματος, το πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματική απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα ατμού επιτρέπει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν. Χρησιμοποιώντας το σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί μπορεί να συνδεθεί στο ακροφύσιο χειρός γρήγορα και εύκολα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά τοποθετημένο και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο χειρός χωρίς να έρθεις σε επαφή με ρύπους.