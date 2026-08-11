Το κιτ φίλτρων για τον καθαριστή στρωμάτων εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση υγιεινού καθαρισμού. Το σύστημα φιλτραρίσματος δύο σταδίων, το οποίο εξασφαλίζεται από την αλληλεπίδραση του φίλτρου αφρού στο δοχείο σκόνης και του ξεχωριστού φίλτρου προστασίας μοτέρ, παίζει ουσιαστικό ρόλο εδώ. Το φίλτρο αφρού συγκρατεί πρώτα με αξιοπιστία τα μεγαλύτερα σωματίδια. Αυτό το αποτελεσματικό προ-φιλτράρισμα προστατεύει το πίσω φίλτρο από το γρήγορο φράξιμο. Το αποτέλεσμα είναι σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης, χωρίς καμία αισθητή πτώση της απόδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Επιπλέον, το διπλό φράγμα φίλτρων μειώνει τη φθορά του μοτέρ της συσκευής. Το φίλτρο προστασίας μοτέρ, που βρίσκεται στη συνέχεια της ροής, παγιδεύει ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης, παρέχοντας αξιόπιστη προστασία στο μοτέρ. Αυτός ο μηχανισμός προστασίας αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της σκούπας στρωμάτων. Για να εξασφαλίσεις πλήρη λειτουργικότητα μακροπρόθεσμα, σου συνιστούμε να καθαρίζεις τόσο το φίλτρο αφρού όσο και το φίλτρο προστασίας μοτέρ μετά από κάθε χρήση.