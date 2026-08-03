Το σύστημα φίλτρων Duo!Pure πολλαπλών σταδίων για τις σκούπες σφουγγαρίστρα KFL 1, FCV 2 και FCV 3, που περιλαμβάνει ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ένα φίλτρο σφουγγάρι, παρέχει αξιόπιστη προστασία από την υγρασία και εξασφαλίζει εξαιρετική φίλτρανση. Το υψηλής απόδοσης επίπεδο πτυχωτό φίλτρο συλλαμβάνει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα. Λειτουργία στεγνώματος ιδανική για χρήση σε χαλιά και μοκέτες.