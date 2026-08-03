Σετ φίλτρων KFL 1, FCV 2, FCV 3
Αξιόπιστο σύστημα φίλτρου Duo!Pure δύο σταδίων για τις σκούπες σφουγγαρίστρες KFL 1, FCV 2 και FCV 3 της Kärcher, που περιλαμβάνει ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ένα φίλτρο σφουγγαριού.
Το σύστημα φίλτρων Duo!Pure πολλαπλών σταδίων για τις σκούπες σφουγγαρίστρα KFL 1, FCV 2 και FCV 3, που περιλαμβάνει ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ένα φίλτρο σφουγγάρι, παρέχει αξιόπιστη προστασία από την υγρασία και εξασφαλίζει εξαιρετική φίλτρανση. Το υψηλής απόδοσης επίπεδο πτυχωτό φίλτρο συλλαμβάνει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα. Λειτουργία στεγνώματος ιδανική για χρήση σε χαλιά και μοκέτες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου δύο σταδίων Duo!Pure
- Αξιόπιστη φίλτρανση με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σφουγγάρι φίλτρου
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή
Ασφαλής και ανθεκτική
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|66 x 70 x 22
Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους