Το κιτ φίλτρου H13 με υψηλό ποσοστό ενεργού άνθρακα με αντιβακτηριακή επικάλυψη αφαιρεί αξιόπιστα μεγάλο αριθμό επιβλαβών ουσιών στον αέρα με βαθμό διαχωρισμού 99,95% για διάμετρο σωματιδίων 0,3 μm. Το φίλτρο παγιδεύει σκόνη, λεπτή σκόνη, μικροσκοπικά σωματίδια, αερολύματα και παθογόνους οργανισμούς. Επιπλέον, η αντιβακτηριακή επίστρωση του υλικού του φίλτρου εξαλείφει τα μικρόβια και τα βακτήρια και συμπληρώνεται από ένα στρώμα ενεργού άνθρακα που φιλτράρει οσμές, χημικούς ατμούς, VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) και άλλες επιβλαβείς ουσίες που υπάρχουν στον αέρα.