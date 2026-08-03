Σετ φίλτρου AF 30
Ο υψηλός ρυθμός ροής αέρα συναντά την απόδοση: Το κιτ αντικατάστασης φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 30 αποτελείται από υλικό φίλτρου H13, το οποίο διαθέτει ένα αντιβακτηριακό επικαλυμμένο στοιχείο ενεργού άνθρακα.
Το κιτ φίλτρου H13 με υψηλό ποσοστό ενεργού άνθρακα με αντιβακτηριακή επικάλυψη αφαιρεί αξιόπιστα μεγάλο αριθμό επιβλαβών ουσιών στον αέρα με βαθμό διαχωρισμού 99,95% για διάμετρο σωματιδίων 0,3 μm. Το φίλτρο παγιδεύει σκόνη, λεπτή σκόνη, μικροσκοπικά σωματίδια, αερολύματα και παθογόνους οργανισμούς. Επιπλέον, η αντιβακτηριακή επίστρωση του υλικού του φίλτρου εξαλείφει τα μικρόβια και τα βακτήρια και συμπληρώνεται από ένα στρώμα ενεργού άνθρακα που φιλτράρει οσμές, χημικούς ατμούς, VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) και άλλες επιβλαβείς ουσίες που υπάρχουν στον αέρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρανση H13
- Φίλτρο H13 για την αξιόπιστη απομάκρυνση παθογόνων και αερολυμάτων.
- Απόδοση φίλτρου 99,95%.
Στοιχείο ενεργού άνθρακα
- Για συγκόλληση οσμών και χημικών ατμών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|357 x 178 x 80
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Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους