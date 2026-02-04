Σετ φίλτρου για CVH 2
Το 99,5 τοις εκατό των πιο μικροσκοπικών σωματιδίων, σπόρων μυκήτων, βακτηρίων και αλλεργιογόνων, όπως περιττώματα ακάρεων ή γύρη, αποβάλλονται αξιόπιστα από τον αέρα εξαγωγής από το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN 1822:1998) (EN 1822:1998).
Όποιος επιθυμεί να αναπνέει ακόμα πιο ελεύθερα στο σπίτι αφού σκουπίσει με ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα χειρός CVH 2 που λειτουργεί με μπαταρία, θα εκτιμήσει το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN 1822:1998). Αυτό αφαιρεί με ασφάλεια και αξιοπιστία έως και 99,5% ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια μεγέθους μόλις 0,3 μm, σπόρια μυκήτων και βακτήρια ή αλλεργιογόνα όπως περιττώματα ακάρεων ή γύρη από τον αέρα του δωματίου που εισέρχεται. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου κάθε δύο εβδομάδες και την αντικατάσταση κάθε έξι μήνες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|104 x 52 x 45
Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους