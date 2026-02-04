Όποιος επιθυμεί να αναπνέει ακόμα πιο ελεύθερα στο σπίτι αφού σκουπίσει με ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα χειρός CVH 2 που λειτουργεί με μπαταρία, θα εκτιμήσει το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN 1822:1998). Αυτό αφαιρεί με ασφάλεια και αξιοπιστία έως και 99,5% ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια μεγέθους μόλις 0,3 μm, σπόρια μυκήτων και βακτήρια ή αλλεργιογόνα όπως περιττώματα ακάρεων ή γύρη από τον αέρα του δωματίου που εισέρχεται. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου κάθε δύο εβδομάδες και την αντικατάσταση κάθε έξι μήνες.