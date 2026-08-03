Κιτ Inno foam με εκτοξευτήρα απορρυπαντικού - το καινοτόμο σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με κινητά και στατικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD και HDS για καθαρισμό ή απολύμανση. Διπλή κάνη με ακροφύσιο αφρού και ακροφύσιο υψηλής πίεσης για ξέβγαλμα. Ο εκτοξευτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης διαθέτει βαλβίδα δοσολογίας ακριβείας (0-5%). Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα κιτ ακροφυσίου.