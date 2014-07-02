Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού
Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.
Κιτ Inno foam με εκτοξευτήρα απορρυπαντικού - το καινοτόμο σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με κινητά και στατικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD και HDS για καθαρισμό ή απολύμανση. Διπλή κάνη με ακροφύσιο αφρού και ακροφύσιο υψηλής πίεσης για ξέβγαλμα. Ο εκτοξευτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης διαθέτει βαλβίδα δοσολογίας ακριβείας (0-5%). Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα κιτ ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,3