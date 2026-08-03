Σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix για το SC 1
Καθαριότητα χωρίς επαφή με ρύπους. Με το σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix για το SC 1 ο ατμοκαθαριστής χειρός μπορεί να μεταμορφωθεί γρήγορα σε παρκετέζα ατμού 2 σε 1.
Μετατρέπεται από ατμοκαθαριστή χειρός σε παρκετέζα ατμού 2 σε 1 σε λίγα δευτερόλεπτα: Αυτό γίνεται δυνατό χάρη στο πρακτικό σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix για το SC 1. Χρησιμοποιήστε απλώς το σύστημα hook-and-loop για να συνδέσετε με ασφάλεια το πανί δαπέδου μικροϊνών στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και συνδέστε το ακροφύσιο στους δύο σωλήνες προέκτασης (ο καθένας είναι 0,5 m) στο SC 1: τώρα μπορείτε να αρχίσετε να καθαρίζετε σε βάθος το σκληρό δάπεδο. Το σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix περιλαμβάνεται στα τυπικά παραδοτέα για το SC 1 EasyFix.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή σύνδεση του σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix στο SC 1
- Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix τοποθετείται εύκολα και ξεκούραστα στη συσκευή μαζί με τους σωλήνες του ατμοκαθαριστή.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη σύνδεση του πανιού καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Καινοτόμος τεχνολογία ελασμάτων
- Χάρη στα ελάσματα, ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια καθαρισμού και στο πανί καθαρισμού από μικροΐνες.
Εύκαμπτος σύνδεσμος ακροφυσίου
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμό ανεξάρτητα από το ύψος του χρήστη.
- Ιδανικό για να φτάνεις κάτω από τα έπιπλα.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|517 x 43 x 40
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια