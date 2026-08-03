Μετατρέπεται από ατμοκαθαριστή χειρός σε παρκετέζα ατμού 2 σε 1 σε λίγα δευτερόλεπτα: Αυτό γίνεται δυνατό χάρη στο πρακτικό σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix για το SC 1. Χρησιμοποιήστε απλώς το σύστημα hook-and-loop για να συνδέσετε με ασφάλεια το πανί δαπέδου μικροϊνών στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και συνδέστε το ακροφύσιο στους δύο σωλήνες προέκτασης (ο καθένας είναι 0,5 m) στο SC 1: τώρα μπορείτε να αρχίσετε να καθαρίζετε σε βάθος το σκληρό δάπεδο. Το σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix περιλαμβάνεται στα τυπικά παραδοτέα για το SC 1 EasyFix.