Σετ λειαντικά πανιά καθαρισμού δαπέδου EasyFix
Τα λειαντικά πανιά καθαρισμού δαπέδου EasyFix αφαιρούν ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από πέτρινα δάπεδα τα οποία είναι ανθεκτικά σε γρατσουνιές.
Με το σετ λειαντικών πανιών καθαρισμού δαπέδου EasyFix, όλοι οι λεκέδες αφαιρούνται από πέτρινα δάπεδα τα οποία είναι ανθεκτικά σε γρατσουνιές. Το σετ περιλαμβάνει 2 εξαιρετικά απορροφητικά πανιά καθαρισμού από μικροΐνες τα οποία εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και υγιεινής. Τα πανιά καθαρισμού δαπέδου στερεώνονται απλά πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή EasyFix με το σύστημα στερέωσης hook-and-loop και μπορείτε να ξεκινήσετε την εργασία σας με εγγυημένα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις γωνίες και ακμές. Μια ιδιαίτερα πρακτική δυνατότητα είναι η αφαίρεση του πανιού καθαρισμού ανθεκτικών δαπέδων από το ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: για τον σκοπό αυτόν, απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω. Μπορείτε να πλύνετε τα πανιά στο πλυντήριο στους 60°C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη σύνδεση του πανιού καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|100% πολυεστέρας
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 112 x 18
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια