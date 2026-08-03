Με το σετ λειαντικών πανιών καθαρισμού δαπέδου EasyFix, όλοι οι λεκέδες αφαιρούνται από πέτρινα δάπεδα τα οποία είναι ανθεκτικά σε γρατσουνιές. Το σετ περιλαμβάνει 2 εξαιρετικά απορροφητικά πανιά καθαρισμού από μικροΐνες τα οποία εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και υγιεινής. Τα πανιά καθαρισμού δαπέδου στερεώνονται απλά πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή EasyFix με το σύστημα στερέωσης hook-and-loop και μπορείτε να ξεκινήσετε την εργασία σας με εγγυημένα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις γωνίες και ακμές. Μια ιδιαίτερα πρακτική δυνατότητα είναι η αφαίρεση του πανιού καθαρισμού ανθεκτικών δαπέδων από το ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: για τον σκοπό αυτόν, απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω. Μπορείτε να πλύνετε τα πανιά στο πλυντήριο στους 60°C.