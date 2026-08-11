Ιδανικός καθαρισμός: Το σετ περιλαμβάνει ένα πανάκι τριψίματος, ένα πανάκι για καθαρισμό για πλακάκια και ένα πανάκι απαλού καθαρισμού και προσφέρει το κατάλληλο προϊόν για τις απαιτήσεις κάθε επιφάνειας. Τα πανάκια εφαρμόζουν εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Με αυτό το σετ μπορείτε να καθαρίζετε ήπιους και επίμονους ρύπους, τόσο σε ευαίσθητες όσο και σε ανθεκτικές επιφάνειες. Επιπλέον πλεονέκτημα: Τα πανάκια πλένονται και επομένως μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τον καθαρισμό.