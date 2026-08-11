Σετ με πολλά πανάκια για το KV 4
Υψηλής απόδοσης σετ που συνδυάζει πανάκι τριψίματος, πανάκι καθαρισμού για πλακάκια και πανάκι απαλού καθαρισμού. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.
Ιδανικός καθαρισμός: Το σετ περιλαμβάνει ένα πανάκι τριψίματος, ένα πανάκι για καθαρισμό για πλακάκια και ένα πανάκι απαλού καθαρισμού και προσφέρει το κατάλληλο προϊόν για τις απαιτήσεις κάθε επιφάνειας. Τα πανάκια εφαρμόζουν εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Με αυτό το σετ μπορείτε να καθαρίζετε ήπιους και επίμονους ρύπους, τόσο σε ευαίσθητες όσο και σε ανθεκτικές επιφάνειες. Επιπλέον πλεονέκτημα: Τα πανάκια πλένονται και επομένως μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή εφαρμογή και αφαίρεση
Πλένεται
- Πλένονται στους 60 °C, επαναχρησιμοποιήσιμα.
Ειδικά πανιά σκουπίσματος
- Ιδανικά για όλες τις επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|261 x 106 x 12
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες με αντοχή στις γρατσουνιές
- Ευαίσθητες επιφάνειες