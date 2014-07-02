Σετ O-rings

Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.

Κιτ αντικατάστασης δακτυλίου κυκλικής διατομής για εύκολη αντικατάσταση των δακτυλίων κυκλικής διατομής και των πωμάτων ασφαλείας στα εξαρτήματα των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αλλαγή δακτυλίου(-ων) κυκλικής διατομής
  • Εύκολη αντικατάσταση των δακτυλίων κυκλικής διατομής και των πωμάτων ασφαλείας για εξαρτήματα των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης
Απλή αλλαγή
  • Φιλική προς τον χρήστη
Δακτύλιοι κυκλικής διατομής αντικατάστασης
  • Ανθεκτικό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 17 x 17 x 13
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ