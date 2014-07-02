Υψηλής ποιότητας κιτ βαμβακερού πανιού με πανιά καθαρισμού δαπέδου και καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα πανιά καθαρισμού δαπέδου συνδέονται στο μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου. Τα καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός μπορούν να τραβηχτούν εύκολα και γρήγορα πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Τα ανθεκτικά απορροφητικά πανιά συλλέγουν βέλτιστα τους ρύπους, είναι υπεραπορροφητικά και δεν αφήνουν χνούδια. Είναι ιδανικά για τον καθαρισμό δαπέδων με PVC, λινοτάπητα, πλακάκια και φυσική πέτρα.