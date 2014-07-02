Σετ πανάκια
2 πανιά δαπέδου +3 καλύμματα από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνούδια, απορροφητικά και ανθεκτικά.
Υψηλής ποιότητας κιτ βαμβακερού πανιού με πανιά καθαρισμού δαπέδου και καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα πανιά καθαρισμού δαπέδου συνδέονται στο μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου. Τα καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός μπορούν να τραβηχτούν εύκολα και γρήγορα πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Τα ανθεκτικά απορροφητικά πανιά συλλέγουν βέλτιστα τους ρύπους, είναι υπεραπορροφητικά και δεν αφήνουν χνούδια. Είναι ιδανικά για τον καθαρισμό δαπέδων με PVC, λινοτάπητα, πλακάκια και φυσική πέτρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί καθαρισμού δαπέδου από υψηλής ποιότητας βαμβάκι
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός, από υψηλής ποιότητας βαμβάκι
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 65 x 200
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Εστίες
- Απορροφητήρες
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Σκληρά δάπεδα
- Κουζίνες