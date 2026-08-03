Σετ πανάκια υγρού καθαρισμού για RCV 3

Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: Σετ πανάκια μικροϊνών υψηλής ποιότητας για υγρό καθαρισμό σκληρών επιφανειών με τη σκούπα ρομπότ RCV 3.

Το σετ περιέχει 3 πανιά υγρού καθαρισμού για τη σκούπα ρομπότ RCV 3. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία υγρού καθαρισμού, τα πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, όπως πλακάκια, laminate, ξύλινα δάπεδα, PVC ή λινέλαιο. Οι ήπιοι, αποξηραμένοι ρύποι απομακρύνονται αξιόπιστα και η σκόνη δεσμεύεται καλά επιπλέον της αναρρόφησης Η αλλαγή των πανιών είναι εξαιρετικά απλή χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί σκουπίσματος με βέλκρο
  • Απλή στερέωση και αφαίρεση χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.
  • Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 3
Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 150 x 60 x 83
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα