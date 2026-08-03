Σετ πανάκια υγρού καθαρισμού για RCV 5
Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: Σετ πανάκια μικροϊνών υψηλής ποιότητας για υγρό καθαρισμό σκληρών επιφανειών με τη σκούπα ρομπότ RCV 5.
Το σετ περιέχει 3 πανιά υγρού καθαρισμού για τη σκούπα ρομπότ RCV 5. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία υγρού καθαρισμού, τα πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, όπως πλακάκια, laminate, ξύλινα δάπεδα, PVC ή λινέλαιο. Οι ήπιοι, αποξηραμένοι ρύποι απομακρύνονται αξιόπιστα και η σκόνη δεσμεύεται καλά επιπλέον της αναρρόφησης. Η αλλαγή των πανιών είναι εξαιρετικά απλή χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί σκουπίσματος με βέλκρο
- Απλή στερέωση και αφαίρεση χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|105 x 60 x 85
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα