Το σετ περιέχει 3 πανιά υγρού καθαρισμού για τη σκούπα ρομπότ RCV 5. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία υγρού καθαρισμού, τα πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, όπως πλακάκια, laminate, ξύλινα δάπεδα, PVC ή λινέλαιο. Οι ήπιοι, αποξηραμένοι ρύποι απομακρύνονται αξιόπιστα και η σκόνη δεσμεύεται καλά επιπλέον της αναρρόφησης. Η αλλαγή των πανιών είναι εξαιρετικά απλή χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.