Το σετ πανιών για τέλεια καθαριότητα κατά τον καθαρισμό με ατμό. Τα δύο πανιά καθαρισμού δαπέδου με την ειδική δομή βρόγχων του υφάσματος προσφέρουν ιδιαίτερα καλή απορρόφηση των ρύπων, ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται χωρίς κόπο. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού μέσω των πανιών καθαρισμού δαπέδου εξασφαλίζει άριστα και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού. Μπορούν να προσαρτηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με το σύστημα αγκίστρου και βρόχου και να αφαιρεθούν χωρίς καμία επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το λειαντικό πανί για το ακροφύσιο χειρός, μπορείς να αφαιρέσεις εύκολα ακόμη και επίμονα άλατα και υπολείμματα σαπουνιού, ενώ το πανί γυαλίσματος θα κάνει τους καθρέφτες και άλλες λείες επιφάνειες να λάμπουν σαν καινούργιες.