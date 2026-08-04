Σετ πανιών
Το υψηλής ποιότητας σετ πανιών για καθαρισμό με ατμό περιέχει δύο πανιά καθαρισμού δαπέδου γενικής χρήσης, ένα λειαντικό πανί για το ακροφύσιο χειρός και ένα πανί γυαλίσματος.
Το σετ πανιών για τέλεια καθαριότητα κατά τον καθαρισμό με ατμό. Τα δύο πανιά καθαρισμού δαπέδου με την ειδική δομή βρόγχων του υφάσματος προσφέρουν ιδιαίτερα καλή απορρόφηση των ρύπων, ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται χωρίς κόπο. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού μέσω των πανιών καθαρισμού δαπέδου εξασφαλίζει άριστα και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού. Μπορούν να προσαρτηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με το σύστημα αγκίστρου και βρόχου και να αφαιρεθούν χωρίς καμία επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το λειαντικό πανί για το ακροφύσιο χειρός, μπορείς να αφαιρέσεις εύκολα ακόμη και επίμονα άλατα και υπολείμματα σαπουνιού, ενώ το πανί γυαλίσματος θα κάνει τους καθρέφτες και άλλες λείες επιφάνειες να λάμπουν σαν καινούργιες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Η ειδική δομή βρόχων στο ύφασμα των πανιών καθαρισμού δαπέδων προσφέρει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση των ρύπων.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
- Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Λειαντικό πανί μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός με λειαντικές και απαλές μικροΐνες
- Βέλτιστη αφαίρεση των αλάτων και των υπολειμμάτων σαπουνιού χάρη στις λειαντικές ίνες.
Πανί γυαλίσματος από μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Γυάλισμα χωρίς γραμμές.
- Εξαιρετική απορρόφηση νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Νιπτήρες
- Βρύσες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια