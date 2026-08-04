Σετ πανιών ακροφυσίου χειρός
Σετ που περιέχει δύο πανιά για το ακροφύσιο χειρός. Τα πανιά είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας - για να χαλαρώνουν και να μαζεύουν ακόμα περισσότερους ρύπους.
Τα δύο πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνονται στο σετ κάνουν το ακροφύσιο χειρός ακόμα πιο αποτελεσματικό στο να χαλαρώνει και να μαζεύει ρύπους και λίπη. Ιδανικό για ιδιαίτερα βαριές και επίμονες ακαθαρσίες σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμη και οι βαριές ακαθαρσίες στις εστίες μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς κόπο. Χάρη στο ενσωματωμένο ελαστικό κορδόνι, η τοποθέτηση στο ακροφύσιο χειρός και η αφαίρεσή του είναι παιχνιδάκι. Το κορδόνι εξασφαλίζει επίσης ότι το πανί συγκρατείται με ασφάλεια στο ακροφύσιο χειρός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Κάλυμμα με ελαστικό κορδόνι
- Για απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος.
- Το κάλυμμα δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|205 x 90 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Εστίες
- Απορροφητήρες
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Εσωτερικό ντουλαπιών, συρταριών
- ανοξείδωτος χάλυβας