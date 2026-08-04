Τα δύο πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνονται στο σετ κάνουν το ακροφύσιο χειρός ακόμα πιο αποτελεσματικό στο να χαλαρώνει και να μαζεύει ρύπους και λίπη. Ιδανικό για ιδιαίτερα βαριές και επίμονες ακαθαρσίες σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμη και οι βαριές ακαθαρσίες στις εστίες μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς κόπο. Χάρη στο ενσωματωμένο ελαστικό κορδόνι, η τοποθέτηση στο ακροφύσιο χειρός και η αφαίρεσή του είναι παιχνιδάκι. Το κορδόνι εξασφαλίζει επίσης ότι το πανί συγκρατείται με ασφάλεια στο ακροφύσιο χειρός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.