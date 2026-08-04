Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων Re!Fibe περιέχει δύο απορροφητικά και ανθεκτικά πανιά καθαρισμού δαπέδων από 100% ανακυκλωμένο polyester με τεχνολογία CiCLO®¹⁾ (εξαιρείται το κούμπωμα με αυτοκόλλητο) . Η τεχνολογία CiCLO® επιταχύνει την αποσύνθεση των ινών polyester, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από μικροπλαστικά.²⁾ Το ύφασμα του πανιού με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα στον ατμό εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο σύστημα αυτοκόλλητων ταινιών, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε τα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλά πάτησε τη λαβή στο πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.