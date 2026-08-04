Σετ πανιών δαπέδου γενικής χρήσης Re!Fibe EasyFix
Τα πανιά καθαρισμού δαπέδων Re!Fibe από 100% ανακυκλωμένο polyester με τεχνολογία CiCLO®¹⁾ (χωρίς κούμπωμα) είναι ιδανικά για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων με τη μηχανή καθαρισμού με ατμό.
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων Re!Fibe περιέχει δύο απορροφητικά και ανθεκτικά πανιά καθαρισμού δαπέδων από 100% ανακυκλωμένο polyester με τεχνολογία CiCLO®¹⁾ (εξαιρείται το κούμπωμα με αυτοκόλλητο) . Η τεχνολογία CiCLO® επιταχύνει την αποσύνθεση των ινών polyester, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από μικροπλαστικά.²⁾ Το ύφασμα του πανιού με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα στον ατμό εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο σύστημα αυτοκόλλητων ταινιών, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε τα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλά πάτησε τη λαβή στο πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας με τεχνολογία CiCLO®¹⁾Η ειδική δομή βρόχων στο πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση ρύπων και αποτελεσματικά αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες. Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του. Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδουΔεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου. Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Εξαιρουμένου του κούμπωμα Velcro.
²⁾ Κάθε φορά που πλένονται τα υφάσματα, αποβάλλονται μικροΐνες, οι οποίες καταλήγουν στους ωκεανούς μας. Η αποσύνθεση των ινών πολυεστέρα με τεχνολογία CiCLO® είναι 94,3% σε 3,7 χρόνια, ενώ η αποσύνθεση των κανονικών ινών πολυεστέρα είναι μόνο 4,9% σε 3,7 χρόνια. Αυτό το πανί δεν είναι κομποστοποιήσιμο. Απέρριψέ το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. Το λογότυπο και τα σήματα CiCLO® είναι σήματα κατατεθέντα της Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια