Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδου Sensitive περιέχει δύο πανιά από πολύ μαλακές ίνες που μεταφέρουν λιγότερη υγρασία και θερμότητα στο δάπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα ευαίσθητα, σφραγισμένα δάπεδα μπορούν να καθαριστούν με ατμό πολύ απαλά. Χάρη στο σύστημα αγκίστρωσης, τα πανιά μπορούν να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είστε έτοιμοι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται χωρίς κόπο. Μετά την εργασία, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: για να το κάνετε αυτό, απλώς πατήστε τη γλωττίδα του ποδιού που είναι προσαρτημένη στο πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο προς τα πάνω και μακριά από αυτό.