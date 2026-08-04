Σετ πανιών δαπέδου Senisitive EasyFix
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων Sensitive EasyFix με τα δύο υψηλής ποιότητας, μαλακά πανιά καθαρισμού δαπέδων είναι ιδανικό για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων, σφραγισμένων δαπέδων.
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδου Sensitive περιέχει δύο πανιά από πολύ μαλακές ίνες που μεταφέρουν λιγότερη υγρασία και θερμότητα στο δάπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα ευαίσθητα, σφραγισμένα δάπεδα μπορούν να καθαριστούν με ατμό πολύ απαλά. Χάρη στο σύστημα αγκίστρωσης, τα πανιά μπορούν να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είστε έτοιμοι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται χωρίς κόπο. Μετά την εργασία, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: για να το κάνετε αυτό, απλώς πατήστε τη γλωττίδα του ποδιού που είναι προσαρτημένη στο πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για ιδιαίτερα απαλό καθαρισμόΟι πολύ μαλακές και λεπτές ίνες εξασφαλίζουν ιδιαίτερα απαλή απομάκρυνση της βρωμιάς, σε συνδυασμό με την υψηλή πρόσληψη της βρωμιάς για σχολαστικά αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του. Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδουΔεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου. Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια