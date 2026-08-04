Το σετ μικροϊνών περιλαμβάνει 1 πανί δαπέδου και 1 κάλυμμα από υψηλής ποιότητας μικροΐνες για χειροκίνητα εργαλεία. Για καλύτερη συλλογή και απομάκρυνση της βρωμιάς. Το πανί δαπέδου είναι κατάλληλο για χρήση με τα κανονικά και τα μεγάλα εργαλεία δαπέδου των ατμοκαθαριστών Kärcher. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στο χειροκίνητο εργαλείο για να το καθαρίσετε. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων με πλακάκια, φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC.