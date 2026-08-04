Σετ πανιών με μικροΐνες
1 πανί δαπέδου +1 κάλυμμα από καλής ποιότητας μικροΐνες για ακόμη καλύτερη απορρόφηση της ακαθαρσίας.
Το σετ μικροϊνών περιλαμβάνει 1 πανί δαπέδου και 1 κάλυμμα από υψηλής ποιότητας μικροΐνες για χειροκίνητα εργαλεία. Για καλύτερη συλλογή και απομάκρυνση της βρωμιάς. Το πανί δαπέδου είναι κατάλληλο για χρήση με τα κανονικά και τα μεγάλα εργαλεία δαπέδου των ατμοκαθαριστών Kärcher. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στο χειροκίνητο εργαλείο για να το καθαρίσετε. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων με πλακάκια, φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί δαπέδου από μικροΐνες
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Κάλυμμα μικροϊνών για χειροκίνητο εργαλείο
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Εστίες
- Απορροφητήρες
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Σκληρά δάπεδα
- Κουζίνες