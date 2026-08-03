Σετ πανιών μικροϊνών για το μπάνιο
Το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό στο μπάνιο περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες υψηλής ποιότητας, ένα λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός και ένα πανί γυαλίσματος μικροϊνών.
Άψογη καθαριότητα στο μπάνιο: Με το σετ πανιού μικροϊνών για μπάνια από υψηλής ποιότητας μικροΐνες. Τα δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εξασφαλίζουν αστραφτερά δάπεδα στο μπάνιο και, με το σύστημα hook-and-loop, μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν εύκολα και γρήγορα από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός μπορείτε να απομακρύνετε χωρίς κόπο οποιαδήποτε επίμονα υπολείμματα αλάτων και σαπουνιού και το πανί γυαλίσματος από μικροΐνες θα κάνει τους καθρέφτες και τις άλλες λείες επιφάνειες να αστράφτουν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός με λειαντικές και απαλές μικροΐνες
- Βέλτιστη αφαίρεση των αλάτων και των υπολειμμάτων σαπουνιού χάρη στις λειαντικές ίνες.
- Βέλτιστη συλλογή των ρύπων χάρη στις μαλακές μικροΐνες.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Πανί γυαλίσματος από μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Γυάλισμα χωρίς γραμμές.
- Εξαιρετική απορρόφηση νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|Πανί γυαλίσματος: 70% πολυεστέρας, 30% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 112 x 18
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Νιπτήρες
- Βρύσες
- Καθρέφτες