Άψογη καθαριότητα στο μπάνιο: Με το σετ πανιού μικροϊνών για μπάνια από υψηλής ποιότητας μικροΐνες. Τα δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εξασφαλίζουν αστραφτερά δάπεδα στο μπάνιο και, με το σύστημα hook-and-loop, μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν εύκολα και γρήγορα από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός μπορείτε να απομακρύνετε χωρίς κόπο οποιαδήποτε επίμονα υπολείμματα αλάτων και σαπουνιού και το πανί γυαλίσματος από μικροΐνες θα κάνει τους καθρέφτες και τις άλλες λείες επιφάνειες να αστράφτουν.