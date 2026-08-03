Σετ roller για πέτρινα δάπεδα
Σετ κυλίνδρων για εύκολο ο καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων και βρόμικων εσοχών. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.
Το σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων αποτελεί το ιδανικό βοήθημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρινων ή κεραμικών (ωστόσο,δεν ενδείκνυται για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα) και είναι κατάλληλο για όλες τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher. Χάρη στις ενσωματωμένες τρίχες, το σετ κυλίνδρων για πέτρινα δάπεδα αφαιρεί εύκολα τους επίμονους ρύπους και χαρίζει λάμψη ακόμα και σε εσοχές, αρμούς και ανώμαλες επιφάνειες. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Pure!Roll® με ύφασμα υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ενσωματωμένες τρίχες
- Για την εύκολη αφαίρεση επίμονων ρύπων.
- Ακόμα και εσοχές και ανώμαλα δάπεδα καθαρίζονται άψογα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 60 x 60
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ανθεκτικά σκληρά δάπεδα (π.χ. πέτρα, κεραμικό), δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα (π.χ. μάρμαρο, τερακότα)
- Επίμονη βρωμιά σε ανθεκτικά σκληρά δάπεδα
- Καθαρισμός αρμών ανθεκτικών σκληρών δαπέδων