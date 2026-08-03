Το σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων αποτελεί το ιδανικό βοήθημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρινων ή κεραμικών (ωστόσο,δεν ενδείκνυται για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα) και είναι κατάλληλο για όλες τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher. Χάρη στις ενσωματωμένες τρίχες, το σετ κυλίνδρων για πέτρινα δάπεδα αφαιρεί εύκολα τους επίμονους ρύπους και χαρίζει λάμψη ακόμα και σε εσοχές, αρμούς και ανώμαλες επιφάνειες. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.