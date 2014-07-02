Πρακτικό σετ στρογγυλών βουρτσών σε δύο χρώματα για διάφορες χρήσεις. Οι βούρτσες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες διαφορετικού χρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μπάνιο, την κουζίνα κ.λπ. Εύκαμπτες βούρτσες ατμού ιδανικές για οικιακή χρήση.