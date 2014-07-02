Σετ στρογγυλής βούρτσας
Δύο διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές εφαρμογές, π.χ. σε κουζίνα και μπάνιο. 4 τεμάχια.
Πρακτικό σετ στρογγυλών βουρτσών σε δύο χρώματα για διάφορες χρήσεις. Οι βούρτσες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες διαφορετικού χρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μπάνιο, την κουζίνα κ.λπ. Εύκαμπτες βούρτσες ατμού ιδανικές για οικιακή χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 διαφορετικά χρώματα (μαύρο, κόκκινο)
- Εργασίες υγιεινής σε διάφορα πεδία εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.)
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχών
- Εύκολη απομάκρυνση στερεών ρύπων
- Αργή τριβή των τριχών, μεγάλη διάρκεια ζωής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|26 x 26 x 40
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Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Καθαρισμός αποχετεύσεων
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Βρύσες
- WC
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Μπάνιο