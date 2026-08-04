Μόλις οι τρίχες μακράς διάρκειας της βούρτσας σχισμών XXL φθαρούν, θα πρέπει να αντικατασταθούν για να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για να το κάνεις αυτό, απλά τράβηξε ολόκληρη τη λωρίδα βούρτσας και αντικατέστησε την με μια καινούργια. Αυτή η επιλογή δεν σου εξοικονομεί μόνο χρήματα, αλλά ωφελεί και το περιβάλλον.