Σετ ταινιών βούρτσας
Σετ ταινιών βούρτσας υψηλής ποιότητας για όταν οι τρίχες της βούρτσας σχισμών XXL έχουν φθαρεί. Απλώς αφαίρεσε τη φθαρμένη λωρίδα βούρτσας και τοποθέτησε μια καινούργια.
Μόλις οι τρίχες μακράς διάρκειας της βούρτσας σχισμών XXL φθαρούν, θα πρέπει να αντικατασταθούν για να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για να το κάνεις αυτό, απλά τράβηξε ολόκληρη τη λωρίδα βούρτσας και αντικατέστησε την με μια καινούργια. Αυτή η επιλογή δεν σου εξοικονομεί μόνο χρήματα, αλλά ωφελεί και το περιβάλλον.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|156 x 18 x 25
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)