Το σετ περιλαμβάνει 5 ζευγάρια (10 τεμάχια) πανιών μικροϊνών (wipe covers) για το ρομπότ καθαρισμού τζαμιών RCW 2. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καθαρίζουν με αξιοπιστία παράθυρα, καθρέφτες και όλες τις λείες σκληρές επιφάνειες στο σπίτι. Χάρη στην εξαιρετική απορροφητικότητά τους, τα πανιά απομακρύνουν αποτελεσματικά τους ελαφρούς ρύπους και απορροφούν μεγάλες ποσότητες νερού και βρωμιάς. Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στο ελαστικό λάστιχο. Μπορείς απλώς να περάσεις τα πανιά πάνω από τους περιστρεφόμενους δίσκους του ρομπότ. Εφαρμόζουν σταθερά στη θέση τους και δεν γλιστρούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Τα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων έως τους 40 °C χωρίς μαλακτικό.