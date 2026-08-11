Σετ wipe covers RCW 4
Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: το υψηλής ποιότητας σετ πανιών μικροϊνών (wipe covers) για τον τακτικό καθαρισμό παραθύρων και γυάλινων επιφανειών με το ρομπότ καθαρισμού τζαμιών RCW 4.
Το σετ περιλαμβάνει 5 πανιά μικροϊνών (wipe covers) ειδικά σχεδιασμένα για το ρομπότ καθαρισμού τζαμιών RCW 4. Είναι ιδανικά για τον σχολαστικό καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών και όλων των άλλων λείων σκληρών επιφανειών. Χάρη στην εξαιρετική απορροφητικότητά τους, τα πανιά συγκρατούν με αξιοπιστία μεγάλες ποσότητες νερού και διαλυμένης βρωμιάς, ενώ απομακρύνουν αβίαστα ακόμα και τους ελαφρούς ρύπους. Το σύστημα hook-and-loop (σκρατς) καθιστά την τοποθέτηση και την αντικατάσταση των πανιών ιδιαίτερα εύκολη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων έως τους 40 °C χωρίς μαλακτικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί σκουπίσματος με βέλκρο
- Τα πανιά καθαρισμού από μικροΐνες αφαιρούν τη βρωμιά από λείες γυάλινες επιφάνειες.
- Απλή στερέωση και αφαίρεση χάρη στη σύνδεση με βέλκρο.
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία έως 40 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 60 x 60