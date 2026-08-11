Το σετ περιλαμβάνει 5 πανιά μικροϊνών (wipe covers) ειδικά σχεδιασμένα για το ρομπότ καθαρισμού τζαμιών RCW 4. Είναι ιδανικά για τον σχολαστικό καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών και όλων των άλλων λείων σκληρών επιφανειών. Χάρη στην εξαιρετική απορροφητικότητά τους, τα πανιά συγκρατούν με αξιοπιστία μεγάλες ποσότητες νερού και διαλυμένης βρωμιάς, ενώ απομακρύνουν αβίαστα ακόμα και τους ελαφρούς ρύπους. Το σύστημα hook-and-loop (σκρατς) καθιστά την τοποθέτηση και την αντικατάσταση των πανιών ιδιαίτερα εύκολη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων έως τους 40 °C χωρίς μαλακτικό.