Το καινοτόμο Kärcher Shoe!cleaner καθαρίζει διάφορους τύπους αθλητικών υποδημάτων και καθημερινών παπουτσιών γρήγορα, σχολαστικά και χωρίς να αφήνει σταγόνες. Αυτό διευκολύνει τον καθαρισμό των παπουτσιών τρεξίματος, των μποτών για περπάτημα ή ακόμη και των αθλητικών παπουτσιών, για παράδειγμα, μέσα στο σπίτι, χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία στους εσωτερικούς χώρους. Χάρη στις αντικαταστάσιμες στεφάνες βούρτσας, τόσο η σόλα όσο και το πάνω μέρος των παπουτσιών μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και σχολαστικά. Οι μαλακές τρίχες επιτρέπουν τον αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, ακόμη και των πιο ευαίσθητων υλικών. Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα παπούτσια στεγνώνουν σε ελάχιστο χρόνο. Το Shoe!Cleaner εντυπωσιάζει επίσης με τη λειτουργία καθαρισμού συστήματος, η οποία εμποδίζει τα εξαρτήματα να λερωθούν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού. Το Shoe!Cleaner είναι επομένως το ιδανικό αξιόπιστο εξάρτημα που συμπληρώνει τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact, SE 4, SE 5 και SE 6 για όλες τις εργασίες καθαρισμού υποδημάτων.