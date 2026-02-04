Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 and 6
Γρήγορος και χωρίς σταγόνες καθαρισμός παπουτσιών: το Shoe!Cleaner είναι το τέλειο εξάρτημα για τον σχολαστικό καθαρισμό αθλητικών υποδημάτων και καθημερινών παπουτσιών. Για τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact, 4, 5 και 6.
Το καινοτόμο Kärcher Shoe!cleaner καθαρίζει διάφορους τύπους αθλητικών υποδημάτων και καθημερινών παπουτσιών γρήγορα, σχολαστικά και χωρίς να αφήνει σταγόνες. Αυτό διευκολύνει τον καθαρισμό των παπουτσιών τρεξίματος, των μποτών για περπάτημα ή ακόμη και των αθλητικών παπουτσιών, για παράδειγμα, μέσα στο σπίτι, χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία στους εσωτερικούς χώρους. Χάρη στις αντικαταστάσιμες στεφάνες βούρτσας, τόσο η σόλα όσο και το πάνω μέρος των παπουτσιών μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και σχολαστικά. Οι μαλακές τρίχες επιτρέπουν τον αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, ακόμη και των πιο ευαίσθητων υλικών. Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα παπούτσια στεγνώνουν σε ελάχιστο χρόνο. Το Shoe!Cleaner εντυπωσιάζει επίσης με τη λειτουργία καθαρισμού συστήματος, η οποία εμποδίζει τα εξαρτήματα να λερωθούν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού. Το Shoe!Cleaner είναι επομένως το ιδανικό αξιόπιστο εξάρτημα που συμπληρώνει τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact, SE 4, SE 5 και SE 6 για όλες τις εργασίες καθαρισμού υποδημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΑνταλλάξιμη κορώνα βούρτσας για τον ενδελεχή καθαρισμό των σόλων και του επάνω μέρους των υποδημάτων. Εφαρμογή χωρίς σταγόνες, επειδή το νερό απορροφάται αυτόματα κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Απλός και βολικός χειρισμόςΗ λειτουργία καθαρισμού συστήματος αποτρέπει τη ρύπανση των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού. Τα χέρια παραμένουν καθαρά και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν αμέσως μετά τη χρήση. Εύκολη λειτουργία.
Μαλακές τρίχεςΟι ρύποι απομακρύνονται από τα παπούτσια σχολαστικά αλλά και απαλά. Δεν αφήνει ίχνη πίσω κατά τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.
Κατάλληλο για τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact, SE 4, SE 5 και SE 6 της Kärcher
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας