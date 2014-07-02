Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα
Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)
Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης με επίστρωση χρωμίου (DN 35, 1x0,5 μ.), στον βασικό εξοπλισμό για όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης ΝΤ με ένα μοτέρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Υλικό
|Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
|Μήκος (mm)
|505
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|505 x 39 x 39