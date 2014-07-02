Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης με επίστρωση χρωμίου (DN 35, 1x0,5 μ.), στον βασικό εξοπλισμό για όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης ΝΤ με ένα μοτέρ.