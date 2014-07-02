Σωλήνας αναρρόφησης
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Υλικό
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Μήκος (mm)
|505
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|505 x 37 x 37