Σωλήνας αναρρόφησης

Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.