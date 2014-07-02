Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me

Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ασημένιο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
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