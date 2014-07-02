Σωλήνας αναρρόφησης, μαύρος, DN32

Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.