Σωλήνας αναρρόφησης, μαύρος, DN32
Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.
Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 32
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Υλικό
|Ατσάλι
|Μήκος (mm)
|500
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|500 x 32 x 32