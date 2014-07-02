Σωλήνας αναρρόφησης, μαύρος, DN32

Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.

Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 32
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Υλικό Ατσάλι
Μήκος (mm) 500
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 500 x 32 x 32
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