Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως ψηλές οροφές. Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει μήκος 0,5 m και ονομαστικό μέγεθος 35 mm.