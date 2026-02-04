Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης

Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως ψηλές οροφές. Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει μήκος 0,5 m και ονομαστικό μέγεθος 35 mm.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για δυσπρόσιτα σημεία: π.χ. ψηλά ταβάνια, φρεάτια χαμηλού φωτισμού κ.λπ.
Κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm) 35
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 480 x 40 x 40