Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης
Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως ψηλές οροφές. Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει μήκος 0,5 m και ονομαστικό μέγεθος 35 mm.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για δυσπρόσιτα σημεία: π.χ. ψηλά ταβάνια, φρεάτια χαμηλού φωτισμού κ.λπ.
Κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|480 x 40 x 40