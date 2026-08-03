Η ιδανική εναλλακτική για μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης χωρίς λειτουργία servo control: η κάνη ψεκασμού PowerControl 027 με πατενταρισμένο περίγραμμα ακροφυσίου ισχύος για αυξημένη απόδοση καθαρισμού έως 40% διαθέτει απεριόριστα μεταβλητή και εύχρηστη ρύθμιση της πίεσης από τον χρήστη, απευθείας από τη λαβή. Έτσι, μπορείτε να συντονίσετε με ακρίβεια την απόδοση με την εργασία καθαρισμού κατά την εφαρμογή. Το χημικό προϊόν καθαρισμού μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας χαμηλής πίεσης. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, υποστηρίζει τη ρύθμιση οριζοντίωσης ψεκασμού που εγγυάται την κατάλληλη γωνία εργασίας κάθε φορά.