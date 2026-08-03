Η κάνη ψεκασμού PowerControl 034 σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την απόδοση καθαρισμού του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ανάλογα με κάθε εργασία. Χρειάζεστε περισσότερη ή λιγότερη πίεση; Το πατενταρισμένο περίγραμμα ακροφυσίου ισχύος αυξάνει την απόδοση καθαρισμού περίπου κατά 40%. Ο έλεγχος της ρύθμισης της πίεσης είναι εύκολα προσβάσιμος και εύχρηστος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για τη στοχευμένη εφαρμογή χημικού προϊόντος καθαρισμού, υπάρχει η ενσωματωμένη λειτουργία χαμηλής πίεσης με ρύθμιση οριζοντίωσης ψεκασμού που εγγυάται την κατάλληλη γωνία εργασίας.