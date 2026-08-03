Με το πατενταρισμένο περίγραμμα ακροφυσίου ισχύος Kärcher για αυξημένη απόδοση καθαρισμού περίπου κατά 40%, η κάνη ψεκασμού PowerControl 038 είναι η ιδανική εναλλακτική αντί των μηχανημάτων με λειτουργία servo control. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόδοση καθαρισμού ανάλογα με την εργασία χωρίς να διακόψετε την εργασία σας χάρη στην απείρως μεταβλητή ρύθμιση της πίεσης. Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού εφαρμόζονται χάρη στη λειτουργία χαμηλής πίεσης ενώ η βέλτιστη γωνία εργασίας επιλέγεται από την ενσωματωμένη ρύθμιση οριζοντίωσης ψεκασμού. Ο έλεγχος είναι εύκολα προσβάσιμος και εύχρηστος.