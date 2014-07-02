Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, DN 6, 20 μ., μέγ. 120 bar

Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωλήνων (σύνδεση 1/8"για ακροφύσφιο)

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης από PVC
  • Εξαιρετικά ελαφρύς, βέλτιστος χειρισμός.
  • Ανθεκτικός σε πίεση έως 120 bar.
Σύνδεση: 1/8"
  • Συμβατή με ακροφύσια καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 140
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Μήκος (m) 20
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,7