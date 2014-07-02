Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, DN 6, 20 μ., μέγ. 250 bar
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωλήνων (σύνδεση 1/8"για ακροφύσιο)
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων έως 220 bar (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης με εξωτερικό κάλυμμα από καουτσούκ και πλέξη από χάλυβα
- Ιδανικός χειρισμός για καθαρισμό σωληνώσεων - ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.
- Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ανθεκτική σε πίεση έως 250 bar.
Σύνδεση: 1/8"
- Συμβατή με ακροφύσια καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Μήκος (m)
|20
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3