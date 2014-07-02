Σωλήνας παροχής νερού

ID 19 R1"/R1" - έως 85°C

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 7,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,8