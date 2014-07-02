Σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Σωλήνας πίεσης 10 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 6/155°C/250 bar.