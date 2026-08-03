Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Με σύνδεσμο καρουλιού σωλήνα AVS και σωλήνα υψηλής πίεσης (ID 6, μήκος 15 μ., πίεση έως 250 bar) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι.