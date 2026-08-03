Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Με σύνδεσμο καρουλιού σωλήνα AVS και σωλήνα υψηλής πίεσης (ID 6, μήκος 15 μ., πίεση έως 250 bar) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι.
Σωλήνας υψηλής πίεσης 15 μ. με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο AVS πιστολιού με σκανδάλη και σύνδεσμο στομίου για το καρούλι σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 6
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Μήκος (m)
|15
|Σύνδεση με σπείρωμα
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,5