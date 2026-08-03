Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Σωλήνας υψηλής πίεσης, (ID 6), με μήκος 15 μ., για πίεση λειτουργίας έως 250 bar. Με καρούλια σωλήνα ANTI!Twist με σύνδεση AVS. Στην άλλη άκρη υπάρχει σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι.