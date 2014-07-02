Σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι. M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar

Σωλήνας πίεσης 20 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/315 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 315
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,8