Σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι. M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar
Σωλήνας πίεσης 20 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/315 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|315
|Μήκος (m)
|20
|Σύνδεση με σπείρωμα
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,8