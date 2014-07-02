Σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι. M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar