Σωλήνας υψηλής πίεσης Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
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